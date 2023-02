Interview mit einem Lehrer zu KI „ChatGPT kann eine große Entlastung sein“

Herr Klinge, auf Ihrem Blog las ich, dass Sie mit ChatGPT experimentiert haben. Was kam dabei heraus?

Mich hat in erster Linie seine Kommunikationsfähigkeit beeindruckt. ChatGPT bietet genau das, was uns die Werbung jahrelang für digitale Assistenten wie Google Assistant oder Siri versprochen hat. Allerdings können diese Assistenten immer nur einen Befehl nach dem anderen ausführen. Jetzt bei ChatGPT hat man zum ersten Mal den Eindruck: Da sitzt jemand am anderen Ende der Leitung und versteht genau, was man möchte.

