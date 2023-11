Islamismus bei Jugendlichen in Berlin „Wir werden riesige Probleme bekommen, wenn wir nicht eingreifen!“

Die aufgeheizte Situation im Nahostkonflikt spiegelt sich in den Berliner Einrichtungen des Kinder- und Jugendhilfswerks Arche. Nach mehreren Vor-Ort-Terminen in seinen Häusern hat Arche-Sprecher Wolfgang Büscher während der vergangenen Tage den Hass muslimischer Jugendlicher in eigener Anschauung erlebt.

Zunächst habe er die vielen hochgereckten Zeigefinger nicht einordnen können, sagt Büscher. Mehrfach umringten ihn so muslimische Jugendliche, mit denen er das Gespräch suchte. Diese hätten auch nach Aufforderung nicht von der unter Islamisten verbreiteten Geste gelassen. „Es gibt nur einen einzigen Gott, und das ist Allah“, so habe man ihn provozieren wollen, sagt der Sozialarbeiter. Doch diese Bedeutung wurde ihm erst später klar. „Die Jugendlichen sind, zumindest nach außen hin, ausnahmslos religiös“.

Dann geschah Wolfgang Büscher ein Missgeschick: Er vergaß einen Sticker am Revers. Im Rahmen seiner Tätigkeit für einen Hilfsverein von Holocaustüberlebenden trug der 65-Jährige eine kleine deutsch-israelische Fahne. „Ich vergesse normalerweise nie, sie zu entfernen“, sagt er, bevor er seine Einrichtungen betrete. „Ein Zwölfjähriger hat mir deutlich zu verstehen gegeben, dass er mich jetzt hasst.“ Die Juden hätten ihm sein Land weggenommen – das würden sie sich nun zurückholen, habe er lächelnd gesagt.

Eine solche Begegnung mit Älteren, sagt Büscher, hätte brutal für ihn ausgehen können: „Zuerst schneiden wir den Juden die Kehle durch, dann den Schwulen und zum Schluss den Christen!“ So hätten sich Jugendliche vor Ort geäußert, schreibt die Bild-Zeitung. Büscher bestätigt Drohungen dieser Art. Hat der 7. Oktober die Arbeit der christlichen Hilfsorganisation verändert?

Wenn wir jetzt nicht eingreifen und Geld in die Hand nehmen, dann werden wir in unserem Land riesige Probleme bekommen. Wolfgang Büscher

„Unsere Probleme haben nicht erst mit dem Überfall der Hamas auf Israel begonnen“, so äußerte sich eine Mitarbeiterin gegenüber Büscher. Die Radikalisierung zeichne sich seit Jahren ab. Doch so deutlich wie seit dem Hamas-Angriff traten die Integrationsprobleme mit muslimischen Kindern und Jugendlichen in der Hilfseinrichtung offenbar noch nicht zutage. Der Sozialarbeiter sieht einen kritischen Punkt erreicht: „Wenn wir jetzt nicht eingreifen und Geld in die Hand nehmen, dann werden wir in unserem Land riesige Probleme bekommen.“

In ganz Deutschland betreut die Arche in mehr als 30 Einrichtungen täglich bis zu 7000 Kinder und Jugendliche aus sozial schwachen Familien. Die Heranwachsenden erhalten ein kostenloses Mittagessen, Hilfe bei Hausaufgaben und mehr. Zwischen 60 und 70 Prozent der Älteren seien arabischer Herkunft. In Hellersdorf, wo mehr als 12000 Jugendliche betreut werden, ist etwa die Hälfte muslimisch.

Wolfgang Büscher, Pressesprecher des Kinderhilfswerks Arche © Arche

Die meisten der im Berliner Osten angesiedelten Muslime seien seit der großen Fluchtbewegung aus Syrien seit 2015 nach Berlin gekommen, sagt Büscher. Die Integration dort hat offenbar kaum Früchte getragen. Viele arabische Kleinkinder würden keinen Stammplatz in Kitas bekommen, weil ihre Eltern zu Hause sind. Dort finde bereits eine Radikalisierung statt.

„Wir müssen versuchen, westliche Werte und deren Erziehung in Einklang zu bringen“, sagt der Sozialarbeiter. Integrationsarbeit, die statt der auf private Spenden angewiesenen Hilfsorganisation eigentlich staatliche Institutionen leisten müssten. Doch dazu sei die Politik nicht in der Lage. Statt die Geflüchteten in der Stadt zu verteilen, würden sie an Brennpunkten konzentriert. Kriminelle Clans und religiöse Extremisten bemühten sich um diese Kinder und Jugendliche.

Die Geflüchteten müssten dauerhaft „am Erfolg unserer Gesellschaft teilhaben“, sagt Wolfgang Büscher. Wenn die Integration über den Arbeitsmarkt nicht funktioniere, drohe eine weitere Radikalisierung – auch in der nächsten Generation. Zentral dabei sei auch, dass Kinder aus muslimischen Familien in Schulklassen nicht in die Mehrzahl gerieten.



Die Sorgen der Schulen wegen der aufgeladenen Stimmung unter Teilen der Schülerschaft sind immens. Bildungssenatorin Katharina Günther-Wünsch (CDU) hat daher an alle öffentlichen und freien Schulen eine 40-seitige Materialsammlung herausgegeben. Enthalten sind auch konkrete Unterrichtsvorschläge zum aktuellen Geschehen seit dem Überfall der Hamas auf Israel. Zentral darin ist die Aufforderung, Antisemitismus in jeder Form konsequent entgegenzutreten.