Ist die Berliner Schulbauoffensive noch zu retten? Nach dem Wegfall überfälliger Sanierungen suchen Schulen und Bezirke nach Auswegen

Das vom Senat beschlossene Aus für zahlreiche Sanierungen und Neubauten erschüttert in den betroffenen Schulen und Bezirken das Vertrauen in die Schulbauoffensive. Um künftig Fehler beim Ranking von Schulbaumaßnahmen zu vermeiden, appelliert Marzahn-Hellersdorf an den Senat, zu einem gemeinsamen Bau- und Projektcontrolling zurückzukehren.

