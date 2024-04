Jahrelang auf der Flucht Berliner Polizei nimmt mutmaßlichen Drogenboss aus Belgien fest

Der Berliner Polizei ist es gelungen, einen jahrelang gesuchten mutmaßlichen Drogenboss aus Belgien festzunehmen. Die Polizei bestätigt dem Tagesspiegel, dass am Donnerstag „der per Haftbefehl gesuchte Mann“ in der Nähe des Ku’damms in Charlottenburg gefasst wurde, sagte ein Behördensprecher.