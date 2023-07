Japan im Berliner Humboldt-Forum Authentisch Tee trinken und alte Schriften bewundern

Im dritten Obergeschoss des Humboldt-Forums werden Exponate aus dem asiatischen Raum gezeigt, auch aus Japan. Der Eintritt ist frei – was es zu entdecken gibt, weiß der zuständige Kurator Alexander Hofmann.



Herr Hofmann, wie unterscheidet sich die jetzige Präsentation der Kunst aus Japan im Humboldt-Forum von der in Dahlem?

Im Humboldt-Forum zeigen wir Kunst aus Japan in Themenbereichen und nicht mehr nach Gattungen getrennt. Unser Hauptanliegen dabei ist, die Vielfalt dieser Kunst zu zeigen und unseren Besucher:innen unterschiedliche Zugänge hierzu zu vermitteln.