Judenhass und Islamismus in Berlin „Wir haben zu viel Rücksicht genommen“

Herr Büscher, als Sprecher des Hilfswerks Arche warnen Sie vor der Radikalisierung muslimischer Kinder und Jugendlicher aus Flüchtlingsfamilien. Wie hat der 7. Oktober Ihre Arbeit verändert?

Seit dem Hamas-Überfall auf Israel haben sich antisemitische und islamistische Äußerungen von Jugendlichen arabischer Herkunft in unseren Einrichtungen alarmierend verstärkt. Hass auf Juden und auf unsere Kultur, das erleben unsere Beschäftigten seit Jahren. Der Unterschied seit dem 7. Oktober ist, dass sich nun viele im negativen Sinn ermutigt fühlen, ihre Haltung deutlicher zum Ausdruck zu bringen. Sie sind, zumindest nach außen hin, ausnahmslos religiös. Unserem Land droht eine Katastrophe, wenn wir jetzt nicht entschieden eingreifen.

Was haben Sie bei Begegnungen erlebt?

In Hellersdorf sind mir zunächst hochgereckte Zeigefinger von Jugendlichen aufgefallen. Eine Geste, von der sie nicht abließen, und die unter Islamisten so viel heißt wie: „Es gibt nur einen Gott, und das ist Allah.“ Es sind Äußerungen gefallen wie: „Zuerst schneiden wir den Juden die Kehle durch, dann den Schwulen und zum Schluss den Christen!‘“

Rund 1200 verschiedene Kinder kommen in die Hellersdorfer Arche. Der zweite Standort dort ist in der Mozart-Schule. Es gibt kostenloses Essen, Sport und Hilfe bei den Hausaufgaben. Etwa die Hälfte der Bedürftigen kommt aus Syrien, Irak oder Afghanistan. Bei Kleinkindern sind es sogar 90 Prozent. Es sind Geflüchtete und deren Kinder, die seit 2015 nach Deutschland gekommen sind und in Hellersdorf angesiedelt wurden.

Zur Person: Wolfgang Büscher (65) lebt seit 2002 in Berlin, und ist seit 2004 Sprecher des christlichen Kinder- und Jugendhilfswerks Arche. Gemeinsam mit Arche-Gründer und Leiter Bernd Siggelkow hat Wolfgang Büscher mehrere Bücher über Armut und Verwahrlosung von Kindern in Deutschland geschrieben.

Geben sich auch jüngere Kinder antisemitisch?

Ein Elfjähriger hatte schon vor dem 7. Oktober einen Sticker mit deutsch-israelischer Fahne an meinem Revers entdeckt, den ich in meiner Tätigkeit für einen Verein von Holocaust-Überlebenden trage. „Ich hasse dich“, sagte er, „die Juden haben uns das Land weggenommen“. Erschütternd war, wie dieser Junge mir nach dem Angriff auf Israel ins Gesicht gelacht hat. Eine Begegnung mit Älteren hätte brutal werden können. Deshalb lege ich diesen Sticker immer ab, bevor ich eine Arche betrete. Doch an jenem Tag hatte ich es vergessen.

Es trifft uns eine unheimliche Verachtung seitens der arabischen Jugendlichen, wenn wir nicht zu eigenen Überzeugungen, zu westlichen und christlichen Werten stehen. Wolfgang Büscher, Sprecher des christlichen Kinder- und Jugendhilfswerks Arche

Ist es nicht gerade dieses Verhalten, das Jugendliche Ihnen als Schwäche auslegen?

Wir haben Fehler gemacht und zu viel Rücksicht genommen. Es trifft uns eine unheimliche Verachtung seitens der arabischen Jugendlichen, wenn wir nicht zu eigenen Überzeugungen, zu westlichen und christlichen Werten stehen. Eine Verachtung, die sich steigert, weil wir Teile unserer Kultur aufgeben.

Ein schlimmes Beispiel aus Friedrichshain: In der Arche dort wollte eine Mitarbeiterin eine Regenbogenfahne ins Fenster hängen. Das können wir nicht machen, entgegneten viele in der Diskussion, aus Rücksicht auf unsere arabischen Jugendlichen. Doch die Gleichberechtigung von Schwulen und Lesben gehört zu unseren Werten und ist zu respektieren.

Sie sprechen von Fehlern. Gab es auch naive Erwartungen an die Auflösung kultureller Gegensätze?

Es ist Naivität dabei, in Deutschland allgemein. Es erschüttert mich, wenn als links wahrnehmbare Leute mit bunten Haaren und Hund auf Palästina-Demos mitlaufen und dort die Geschlechtertrennung akzeptieren. Junge Deutsche, die Gleichberechtigung und Religionsfreiheit aufgeben und sich an Hass und Hetze eines anderen Kulturkreises beteiligen. Bei uns in der Arche wird es in Zukunft anders laufen: Wir müssen diesen Menschen klarmachen, dass sie hier nicht wie in Syrien oder Afghanistan leben können, sondern unsere Regeln aufrichtig akzeptieren müssen. Das habe ich jetzt wirklich gelernt.

Mit solchen grundsätzlichen Regelbrüchen wollen Sie jetzt anders umgehen.

Es kann nicht durchgehen, wenn Jugendliche in der Arche Hamburg Adolf Hitler den besten deutschen Politiker nennen, weil er die Juden getötet hat. Bei uns wird nicht gehasst! Das habe ich auch jenem Jungen gesagt, der mich auf den Israel-Sticker ansprach.

In meinen Mails fantasieren nun Leute über einen „Rausschmiss aus Deutschland“, doch was für ein Unsinn! Diese Menschen bleiben, viele gründen Familien. Wir können nicht Zigtausende kriminalisieren. Wir müssen um jedes Kind kämpfen, können auch fanatische Jugendliche nicht aufgeben. Wenn wir Geflüchtete nicht vom ersten Tag an integrieren, werden wir verlieren. Dann wird es irgendwann knallen.

Welche Bedeutung hat der Glaube in Ihrer christlichen Kinder- und Jugendhilfe?

Wenn wir „über den Magen“ missionieren würden, wäre wohl schon halb Hellersdorf christlich. Das haben wir nie getan. Es wäre ein Desaster, Kinder vom muslimischen Glauben abzubringen. Noch nie haben mir deutsche Kinder oder Jugendliche Fragen zum Glauben gestellt. Ganz anders ihre arabischen Altersgenossen: Wer ist Jesus, wer ist Allah?

Sie beschäftigen sich mit diesen Fragen, und wir dürfen uns nicht verstecken. Nicht ausweichen, wenn sie sich an uns wenden, weil sie Allahs Strafe für ihre „Verwestlichung“ fürchten. Wir feiern die christlichen Feste, sagen zu Weihnachten nicht Jahresendfest und nennen Sankt Martin nicht Lichterfest. Gleichzeitig wollen wir Werte wie die Nächstenliebe vorleben.

Integration gilt als zentrales Politikfeld, besonders in Berlin. Dennoch werden Sie täglich mit fundamentalen Versäumnissen konfrontiert.

Es ist moralisch völlig in Ordnung, eine große Zahl von Flüchtlingen aufzunehmen. Doch eine Ansage wie „Wir schaffen das“ reicht nicht aus. Die Politik muss sich um diese Menschen kümmern, daran fehlt es. Die Probleme beginnen bei den Kleinkindern. Wir haben in Hellersdorf einen Bereich, in dem wir Kinder von null bis sechs betreuen. Zu 90 Prozent sind dort Kinder von Geflüchteten, deren Eltern wegen fehlender Erwerbstätigkeit keine Vollzeit-Kitaplätze erhalten haben. Alles relativ junge Eltern, die mit wenig Anpassung an unsere Kultur aus Syrien, Irak und Afghanistan gekommen sind.

Statt Deutsch in der Kita zu lernen, wachsen viele dieser Kinder ausschließlich im Einfluss ihres stark religiös geprägten Elternhauses auf. Dann kommt der nächste Schritt in die falsche Richtung: Die Kinder werden an Brennpunkten eingeschult.

Die Wohnsituation von Geflüchteten dürfte sich auch in Hellersdorf schwierig darstellen.

Es kann nicht sein, dass diese Menschen über Jahre in „Blechdosen“ oder Turnhallen sitzen und sich in drangvoller Enge radikalisieren. Wenn wir Leute aus Krisengebieten nach Deutschland und Berlin holen, müssen wir Wohnungen für sie bauen und sie intelligent über die Stadt verteilen. Integration wird nicht funktionieren, wenn die Geflüchteten fast nur unter sich bleiben.

Leider sieht es nicht so aus, als hätte der Senat aus alten Fehlern gelernt, selbst wenn gebaut wird. 300 Meter von der Hellersdorfer Arche entfernt ist ein Komplex mit über 900 Wohnungen entstanden, fast eine kleine Stadt für sich. Es sind nur Flüchtlinge eingezogen.

Wir fühlen uns alleingelassen. Wolfgang Büscher

Wer hört es sich an im Bezirk und Senat, wenn Sie die Probleme ansprechen?

Wir fühlen uns alleingelassen. In unseren sechs, bald sieben Berliner Häusern haben wir seit 2015 konkrete Maßnahmen für Geflüchtete entwickelt. In Hellersdorf werden wir demnächst eine eigene Kita mit 80 Plätzen eröffnen. In diesem Alter kommen wir noch an die Kinder ran, auch an deren Eltern.

Wie können Politiker etablierter Parteien weiterhin sagen, dass diese Kinder keinen vollen Kitaplatz brauchen, weil ihre Eltern zu Hause sind? Inzwischen sollte jeder wissen, dass Integration so nicht funktionieren wird. Wir erleben eine steigende Anzahl Bedürftiger, während die Kommunen Kinder- und Jugendeinrichtungen geschlossen haben oder mit wenig Personal besetzen.

Wir müssen uns personell stärker auf harte Fälle einstellen und sind dabei vollständig auf Spenden oder Sponsoring angewiesen. Wir brauchen Menschen, die sich ehrenamtlich oder hauptberuflich engagieren. Auch für Arbeit, die staatliche Institutionen leisten müssten. Doch wenn wir über Geld reden, stoßen wir in der Politik auf taube Ohren.

Etwas im System stimmt nicht. Ich kann nicht nachvollziehen, warum es in einer Stadt wie Berlin Brennpunktschulen geben muss. Wolfgang Büscher

Zurück zu Kindern, die ohne gründliche Kita-Erfahrung zu einer Brennpunktschule geschickt werden. Wie geht ihr Leben weiter?

In der Schule treffen sie zum Teil auf 60, 70 oder 90 Prozent Gleichaltrige, die ähnlich vorgeprägt sind. In vielen Fällen gehen diese Schülerinnen und Schüler an Wochenenden mit ihrer radikalen Familie in eine radikale Moschee und lesen am Nachmittag die Einträge von Islamisten auf Facebook oder Tiktok.

Diese Kinder haben keine Chance. Wenn wir uns nicht um sie kümmern, dann machen es die falschen: Kriminelle Clans versuchen, unsere Arche-Kinder zu ködern. Zwölf- oder 13-jährige Mädchen kommen mit Kopftuch in die Arche. Ein Jahr später sind sie verschwunden, weil ihre Eltern sie für andere Zwecke vorgesehen haben: Mir werden Fälle von Zwangsheirat berichtet.

Warum funktioniert es nicht, Geflüchtete gleichmäßiger in der Stadt zu verteilen?

Etwas im System stimmt nicht. Ich kann nicht nachvollziehen, warum es in einer Stadt wie Berlin Brennpunktschulen geben muss. Gesetze lassen sich ändern, wenn man in eine soziale Notlage gerät. Doch viele der gut integrierten Familien wollen nicht, dass diese schwierigen Kinder mit ihren Kindern in eine Klasse gehen. Eine heikle Abwägung. Umgekehrt höre ich aus einer Privatschule in Dahlem, dass Eltern Kontakte zu Geflüchteten suchen. Ihre Kinder sollen nicht ganz so weltfremd aufwachsen.

Wie läuft die Integration am Arbeitsmarkt, wenn die Schulzeit vorüber ist?

Die meisten dieser jungen Leute haben kaum einen Cent in der Tasche. Wer normal aufwächst, kann mit 18 in Clubs, Restaurants und Kinos gehen, doch bei den Geflüchteten findet kein soziales Leben statt. Wer soll da eine Ausbildung bezahlen? Wir müssen sie frühzeitig in Lohn und Brot bringen, dauerhaft am Erfolg unserer Gesellschaft teilhaben lassen. Sonst droht eine weitere Radikalisierung, auch in der nächsten Generation.

Integrationsarbeit umfasst nur einen Teil Ihrer Hilfen. Wir könnten wohl ähnlich lang über Probleme anderer Bevölkerungsgruppen sprechen.

Ja, in unseren Berliner Archen bemerken wir Gewalt in Familien und eine Bildungsferne sogenannter „Biodeutscher“. Ich erinnere mich an einen Jungen, der durch sein rhetorisches Talent auffiel. Ich habe ihn gefragt, ob er aufs Gymnasium ginge. Nein, auf die Sonderschule, sagte er. Wie schrecklich, die Eltern konnten ihn zu Hause nicht fördern!

Ich erlebe oft, wie lange Bezugszeiten von Transferleistungen Menschen verändern. Ihre Wohnungen sehen so aus, wie das Spiegelbild ihrer Seele. Wir gehen in Familien und helfen beim Putzen. Durch die Inflation sind Grundnahrungsmittel deutlich teurer geworden sind, das hat das Leid dieser Menschen noch verschärft.

Kann man Menschen in Berlin die Armut ansehen?

Das habe ich am Anfang meiner Arbeit für ein Vorurteil gehalten, doch manchmal stimmt es. Wer ständig um Finanzen kämpft, wird öfter krank. Irgendwann reagiert der Körper auf schlechtes Essen. Die Haare werden stumpf, die Haut ein wenig gelb.

In welchen Sozialräumen man sich bewegt, lässt sich auch ein wenig an der Kleidung erkennen. Wenn ich mit der U5 von der Station Bundestag bis nach Hellersdorf fahre, unterscheiden sich Jugendliche, die ab Tierpark zusteigen, häufig von jenen am Anfang der Route: Es dominiert die Schirmmütze, hochgekrempelte Jeans und eine große Kette um den Hals.

Gibt es auch Erlebnisse, die Ihnen Hoffnung geben?

In 20 Jahren Arbeit für die Arche habe ich auch Anlass zur Freude. Ein Junge, der früher im Knast saß, hat vor einiger Zeit getragene Sachen von seiner kleinen Tochter bei uns vorbeigebracht. Er hat den Traumberuf aller Männer: Baggerfahrer. Am Rand von Berlin baut er sich jetzt ein kleines Häuschen. „Wenn ich euch nicht hätte, wäre ich ein Verbrecher geworden“, hat er gesagt.

Manchmal gibt es auch Begegnungen in der U-Bahn. Da sprach mich ein ungefähr 30-jähriger Mann an: „Wir beide haben vor 15 Jahren in der Arche zusammen gekickert“, sagte er. Bevor er aufstand und verschwand, wollte er sich bedanken, dass ich mir damals die Zeit genommen habe.