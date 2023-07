Tagesspiegel Plus Exklusiv Junge Union in Berlin liegt in Trümmern : Jetzt greift die Mutterpartei in den Streit ein

Seine Parteifreunde erkennen den neuen Vorsitzenden der JU Berlin nicht an. Sein Kontrahent kündigt indessen Widerspruch an, da die Wahl nicht rechtmäßig verlaufen sei.