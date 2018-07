Brandenburgs ehemaliger Generalstaatsanwalt Erardo Rautenberg ist tot. Der 65-Jährige sei in der Nacht zum Dienstag nach schwerer Krankheit gestorben, bestätigte der Sprecher des Justizministeriums, Uwe Krink, der Nachrichtenagentur dpa. Rautenberg war von 1996 bis März 2018 Generalstaatsanwalt in Brandenburg und galt als engagierter Kämpfer gegen Rechtsextremismus. 2017 trat er bei der Bundestagswahl als Direktkandidat für die SPD in Brandenburg an, konnte aber aufgrund seines Krebsleidens bald nicht mehr am Wahlkampf teilnehmen und gewann seinen Wahlkreis nicht.

Noch im Juni hatte Rautenberg in einem Tagesspiegel-Gastbeitrag den Bamf-Skandal kommentiert.

"Mit großem Bedauern" habe die Brandenburger CDU die Nachricht vom Tode Rautenbergs vernommen, teilte ihr Generalsekretär Steven Breetz mit. „In mehr als zwei Jahrzehnten als Generalstaatsanwalt hat sich Rautenberg einen Namen weit über die Grenzen Brandenburgs hinaus gemacht. Besonders sein leidenschaftliches Engagement gegen Rechtsextremismus wird unvergessen bleiben. Unsere Gedanken sind bei seiner Frau und seinen Angehörigen, denen wir in diesen schweren Stunden Kraft und Gottes Segen wünschen.“

Im Laufe des Tages finden Sie auf Tagesspiegel.de einen Nachruf.