Kampf gegen Personalmangel in der Berliner Verwaltung Senat will mehr Gehalt zahlen und Besetzungsverfahren verkürzen

Um mehr Mitarbeiter für die unter massivem Personalmangel leidende Berliner Verwaltung zu gewinnen, will der Senat die Besetzungsverfahren verkürzen und die Besoldung an das Niveau des Bundes anpassen. Das geht aus dem „Personalentwicklungsprogramm 2030“ hervor, das der Senat am Dienstag beschließen will und das dem Tagesspiegel vorab vorliegt.