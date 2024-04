Tagesspiegel Plus Keine Verkehrseinschränkungen : Weltkriegsbombe wird am Mittwoch in Berlin-Grunewald gesprengt

Die Sprengung einer Fliegerbombe, die bei Bauarbeiten in Schmargendorf gefunden worden war, soll am Mittwochvormittag erfolgen. Der Sperrkreis ist diesmal kleiner als in früheren Fällen.