Keine weißen Weihnachten in Berlin Wie viel Klimawandel im Feiertagswetter steckt

Die Chancen für weiße Weihnachten in Berlin und Brandenburg sind auf nahe null gesunken. Stattdessen wird die letzte Adventswoche verregnet und die Zeit rund ums Fest sehr stürmisch. Von einer „schweren Sturmlage“ mit Böen bis Stärke zehn spricht Jörg Riemann, Chefmeteorologe des Dienstes „Wettermanufaktur“ in Tempelhof. Der erste Höhepunkt nahe am Donnerstag und Freitag. Am Sonnabend werde es etwas ruhiger, aber „dann geht es genau Heiligabend wieder los“.