Ketamin, Koks, Ecstasy und mehr im Auto Berliner Polizei zieht mutmaßlichen Drogendealer aus dem Verkehr

Bei einem Polizeieinsatz in Kreuzberg hat am Dienstag ein mutmaßlicher Drogenhändler einen Polizeibeamten verletzt. Das teilte die Berliner Polizei am Mittwoch mit. Demnach hatten kurz vor 14 Uhr zwei Zivilpolizisten am Südstern einen BMW angehalten, nachdem sie zuvor beobachtet hatten, wie der Fahrer einem anderen Mann Drogen verkauft hatte. Eine anschließende Überprüfung des Käufers habe den Verdacht bestätigt.

Nachdem sich die Einsatzkräfte als Polizisten zu erkennen gegeben hatten, forderten sie laut Mitteilung den BMW-Fahrer auf, den Motor auszustellen und auszusteigen. Dem sei der Verdächtige jedoch nicht nachgekommen. Ein Polizeibeamter habe daraufhin an den Griff der Fahrertür gefasst, um diese zu öffnen. In diesem Moment soll der Fahrer Gas gegeben haben, wobei der BMW den Polizisten mehrere Meter mitschleifte, bevor der Türgriff abbrach. Der Beamte fiel zu Boden und verletzte sich dabei an der Hand.

Der BMW sei zunächst weitergefahren, habe jedoch schließlich aufgrund von Betonpollern anhalten müssen. Der Fahrer legte den Rückwärtsgang ein, stieß in der Folge jedoch gegen das Polizeifahrzeug, das ihm gefolgt war. Mithilfe weiterer hinzugerufener Polizeieinsatzkräfte sei es schließlich gelungen, den 36-jährigen Verdächtigen aus dem Fahrzeug zu ziehen. Dabei habe sich der Mann heftig gewehrt und am Lenkrad festgehalten.

In dem Fahrzeug und in der Kleidung des 36-Jährigen fand die Polizei nach eigenen Angaben diverse Betäubungsmittel, darunter mutmaßliches Marihuana, Haschisch, Ketamin, Kokain, Ecstasy und LSD sowie Bargeld, drei Smartphones und ein Reizstoffsprühgerät. Die gefundenen Gegenstände wurden beschlagnahmt.

Gegen den Mann wird nun unter anderem wegen des Verdachts des Drogenhandels mit Waffen, Widerstands und eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt. Der BMW wurde sichergestellt.

