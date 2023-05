Kida Ramadan im Interview „Ich habe viele Fehler gemacht, als ich erfolgreich wurde“

In „German Genius“ spielen Sie sich vermeintlich selbst. Haben Sie mit Drehbuchautor Detlev Buck zusammen einen alternativen Kida erfunden, oder wie kann man sich das vorstellen?

Es gibt nur einen Toni Hamady, es gibt nur einen Rudi Völler, und es gibt nur einen Ricky Gervais in „Extras“. Wissen Sie, was ich meine? Wir mussten die Sache also ganz neu aufziehen, ich wollte schließlich nicht die Nummer zwei sein. Niemand erinnert sich, wer bei der Fußball-Weltmeisterschaft 1986 Zweiter wurde. Wenn ich etwas mache, will ich immer der Beste sein, sonst höre ich damit auf. Also haben wir mich zum Produzenten Kida Ramadan gemacht, der die Serie in Deutschland umsetzen will. Ich spiele mich nicht selbst.