Kiezprojekt unterstützt Mietinitiativen So wehren sich Berliner gegen steigende Mieten und Verdrängung

Silke Fehst steht auf einer Wiese in Neukölln, im Hintergrund heben sich die weiß glänzenden Hochhäuser der Sozialbausiedlung aus den 1970er Jahren vom Grau des Berliner Frühlingshimmels ab. „Ich bin etwas nervös“, sagt die 51-Jährige in ein Mikrofon. „Ich spreche gerade zum ersten Mal auf einer Kundgebung. Aber wir müssen etwas unternehmen.“

Abendlage Newsletter Die wichtigsten Nachrichten des Tages — abends direkt in Ihr E-Mail-Postfach. E-Mail-Adresse kostenlos anmelden Ich bin damit einverstanden, dass mir per E-Mail interessante Angebote des Tagesspiegels unterbreitet werden. Meine Einwilligung kann ich jederzeit widerrufen.

Hinter Fehst halten zwei Personen ein Banner hoch, dutzende Unterschriften sind darauf zu sehen. Diese stehen für über 900 Mietparteien der Siedlung, die gemeinsam mit Fehst einen Brandbrief an ihren Vermieter, die Adler Group, unterschrieben haben. Denn dieser, das schreiben die Mieter*innen in dem Brief, lasse die Siedlung verwahrlosen, unternehme nichts gegen die undichten Fenster, die kaputten Fahrstühle und Heizungen oder den Schimmelbefall in den Wohnungen.

Kundgebung in der Weißen Siedlung in Neukölln. © TSP/Moritz Matzner/TSP/Moritz Matzner

Trotz des Regens haben sich deshalb gemeinsam mit Fehst rund 120 Personen an diesem Samstag im April versammelt. Nach Haustürgesprächen und ersten Treffen hätte sich die Initiative im Sommer 2023 gegründet, erzählt Fehst am Rande der Kundgebung.

Diese Initiativen unterstützt das Kiezprojekt Pankow gegen Verdrängung. Die Initiative setzt sich gegen explodierende Mietpreise, Hausverkäufe und Eigenbedarfskündigungen ein. Tausende Sozialbindungen laufen in Pankow aktuell aus. Die Initiative organisiert über 100 Häuser im ganzen Bezirk, Schwerpunkte sind der Helmholtzkiez und Florakiez. Das Projekt hatte im Mai 2023 ein erstes Organizing-Event und eine große Mieter:innenversammlung organisiert.

Die Initiative setzt sich gegen explodierende Mietpreise, Hausverkäufe und Eigenbedarfskündigungen ein. Tausende Sozialbindungen laufen in Pankow aktuell aus. Die Initiative organisiert über 100 Häuser im ganzen Bezirk, Schwerpunkte sind der Helmholtzkiez und Florakiez. Das Projekt hatte im Mai 2023 ein erstes Organizing-Event und eine große Mieter:innenversammlung organisiert. MieterInnen-Initiative Mariendorf-Ost. Die MiMo hat sich in einem Wohngebiet in der Ecke Rixdorfer Str./Britzer Str./Dardanellenweg/Imbrosweg gegründet. Die Mieter*innen beklagen Probleme mit der Vermieterin Deutsche Wohnen, Hauptkonfliktthema sind mutmaßlich überhöhte Heizkosten. Rund 600 Nachbar*innen haben deshalb ihr Zurückbehaltungsrecht genutzt und zahlen die Nachforderungen nicht, bis die Vermieterin die Belege vorlegt. Die erste Versammlung der Initiative war im Januar 2023.

Die MiMo hat sich in einem Wohngebiet in der Ecke Rixdorfer Str./Britzer Str./Dardanellenweg/Imbrosweg gegründet. Die Mieter*innen beklagen Probleme mit der Vermieterin Deutsche Wohnen, Hauptkonfliktthema sind mutmaßlich überhöhte Heizkosten. Rund 600 Nachbar*innen haben deshalb ihr Zurückbehaltungsrecht genutzt und zahlen die Nachforderungen nicht, bis die Vermieterin die Belege vorlegt. Die erste Versammlung der Initiative war im Januar 2023. Kiez-Initiative Weiße Siedlung. Die ehemalige Sozialbausiedlung an der unteren Sonnenallee mit rund 1.700 Wohnungen wehrt sich gegen den Vermieter Adler. Dieser soll die Wohnungsbestände vernachlässigen. Deshalb haben rund 900 Mieter*innen einen Brandbrief unterzeichnet. Das erste Treffen war im Juli 2023.

Die ehemalige Sozialbausiedlung an der unteren Sonnenallee mit rund 1.700 Wohnungen wehrt sich gegen den Vermieter Adler. Dieser soll die Wohnungsbestände vernachlässigen. Deshalb haben rund 900 Mieter*innen einen Brandbrief unterzeichnet. Das erste Treffen war im Juli 2023. RuBornZe-Kiez-Initiative und Coppistr. 10/12. Die Initiativen in Lichtenberg organisieren sich vor allem rund um das Thema von nicht nachvollziehbaren Betriebskosten. Die ersten Versammlungen waren im Februar und Januar 2023.

Damit sind Fehst und die Mieter*innen der Weißen Siedlung nicht alleine. Seit dem vergangenen Jahr gibt es in Berlin zahlreiche solcher Neugründungen: In Tempelhof-Schöneberg mobilisiert die MiMo, die „MieterInnen-Initiative Mariendorf-Ost“, gegen mutmaßlich überhöhte Heizkostenabrechnungen. Im Norden Berlins organisiert „Pankow gegen Verdrängung“ über 100 Häuser gegen die Folgen auslaufender Sozialbindungen. Und in Lichtenberg versuchen gleich zwei Initiativen, gegen erhöhte Betriebskosten vorzugehen.

Das verbindende Element all dieser Initiativen: Sie werden durch das Berliner Kiezprojekt unterstützt. Dieses will die Selbstorganisation von Mieter*innen erleichtern. So will das Projekt nach Jahren der Rückschläge und Ernüchterung die Berliner Mietenbewegung wiederbeleben – auch vor dem Hintergrund eines zweiten Volksentscheides zur Vergesellschaftung großer Wohnungsunternehmen in Berlin.

Das Kiezprojekt gibt es seit Januar 2023, ins Leben gerufen wurde es von Aktivist*innen aus dem Umfeld von Deutsche Wohnen und Co. Enteignen (DWE) und deren AG Starthilfe, von der Plattform Movement Hub und dem Berliner Mieterverein. Die Finanzierung für zwei Jahre kommt von der Robert-Bosch-Stiftung, drei Vollzeitstellen können so bezahlt werden. Eine davon hat Johannes Schorling. Er sei seit Jahren in der Mietenbewegung aktiv und seit Sommer 2018 auch bei DWE, erzählt Schorling im Lese-Café des ND-Hauses am Berliner Ostbahnhof.

Hohe Mieten, viel Bewegung, wenig Wandel?

Damit hat Schorling den Aufstieg und Fall der Berliner Mietenbewegung hautnah miterlebt. Denn konnten Initiativen seit der Gründung von DWE im April 2018 erstmals zehntausende Menschen für eine linke Mietenpolitik in Berlin auf die Straße bringen, so musste die Bewegung nach ihrem Höhepunkt zu Beginn der Coronajahre immer wieder Rückschläge einstecken.

Ein Beispiel ist der Berliner Mietendeckel. Nach jahrelanger Mobilisierung und Organisation von Mieter*innen wurde die Deckelung von Mieten im November 2020 eingeführt. Als Folge wurden die Mieten von 1,5 Millionen Wohnungen in Berlin eingefroren, für hunderttausende Berliner Haushalte wurde die Miete sogar gesenkt. Doch im April 2021, nur wenige Monate später, kippte das Bundesverfassungsgericht das Gesetz. Die Mieten wurden wieder angehoben.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Ein zweites Beispiel ist das bezirkliche Vorkaufsrecht. Durch das Vorkaufsrecht konnten zahlreiche Häuser in Milieuschutzgebieten vor dem Verkauf an private Investor*innen geschützt werden. Oft gab es zuvor eine Selbstorganisation in den zum Verkauf stehenden Mietshäusern. Diese waren dabei wichtiges Rückgrat der Mietenbewegung. Im November 2021 wurde das Vorkaufsrecht, wie es bis dahin ausgeübt wurde, empfindlich eingeschränkt – auch hier durch ein Gerichtsurteil. Nun wird es in vielen Bezirken nicht mehr angewandt.

59,1 Prozent der Berliner*innen stimmten 2021 für die Vergesellschaftung großer Wohnungsunternehmen.

Seit Monaten arbeitet DWE zwar an einem weiteren Volksentscheid. Dieser soll dann rechtlich bindend sein. Doch die Ausarbeitung dauert. Und bis zu einer weiteren Abstimmung können Jahre vergehen. Ob dann die Mobilisierung von 2021 wiederholt werden kann, ist fraglich.

Denn durch die zahlreichen Rückschläge habe die Mietenbewegung über die Jahre an Kraft verloren, sagt Schorling vom Kiezprojekt. „Zehntausende wie noch vor fünf Jahren kann die Bewegung derzeit nicht mehr auf die Straße bringen.“ Dabei stiegen die Mieten weiter. „Es fehlt nicht die Wut“, sagt Schorling. „Es fehlt an der Hoffnung, dass sich etwas realpolitisch ändern kann.“

Es fehlt nicht an Wut, sondern die Hoffnung, dass sich etwas realpolitisch ändern kann Johannes Schorling vom Kiezprojekt

Als im September 2021 knapp 60 Prozent der Berliner*innen für die Vergesellschaftung großer Wohnungsunternehmen stimmten, war die Mietenbewegung auf ihrem Höhepunkt. Doch der Volksentscheid ist nicht rechtsbindend. Ende April verkündete Kai Wegner (CDU): „Mit mir als Regierenden Bürgermeister in dieser Stadt wird es Enteignungen von Wohnungen nicht geben. Punkt.“

Hier will das Kiezprojekt einhaken. „Es gibt von Seiten der Mieter*innen eine große Nachfrage nach einer langfristigen Unterstützung bei der Selbstorganisation“, sagt Schorling. Und zwar gerade dort, wo Mieter*innen aufgrund von einem geringen Einkommen oder rassistischer Diskriminierung besonders unter der Wohnungskrise leiden. Das Kiezprojekt unterstütze Mieter*innen bei „ganz konkreten Kämpfen“, sagt Schorling, sei es bei „Mieterhöhungen, Heizkostennachzahlungen oder der Vernachlässigung der Wohnungen durch die Vermieter*innen“.

Die Arbeit konzentriert sich dabei auf vier Projektbezirke: Pankow, Tempelhof-Schöneberg, Neukölln, und Lichtenberg. Dabei arbeite das Kiezprojekt mit ehrenamtlichen Mitarbeiter*innen des Mietervereins und den Kiezteams von DWE zusammen, sagt Schorling. „Nach einer ersten Kontaktaufnahme beginnt das Organizing.“ Das bedeutet: „Mit Menschen reden, viel zuhören. Was genau ist das Anliegen, welche Probleme gibt es.“

Ohne die Unterstützung durch die Aktivist*innen hätten wir unsere Initiative nicht gründen können. Silke Fehst, Kiezinitiative Weiße Siedlung Neukölln

In einem zweiten Schritt werde gemeinsam ein Plan entwickelt, wie die Nachbarschaft angesprochen werden könne. Beispielsweise durch die Einladung zu einer Mieter*innenversammlung. Was es dabei vor allem brauche: „Menschen, die Lust haben, sich in der Nachbarschaft zu engagieren, und einen langen Atem mitbringen.“ Denn der Aufbau einer nachhaltigen Organisation funktioniere nicht innerhalb von ein paar Wochen, sagt Schorling. „Die Organisierung von Mieterinnen ist für uns immer ein längerfristiges Projekt.“ Damit wolle das Kiezprojekt die Voraussetzung schaffen, dass Mieten und Wohnen in Berlin anders funktionieren könne.

In der Weißen Siedlung in Neukölln scheint der Ansatz des Kiezprojektes zu funktionieren. „Wir wollten uns schon lange gegen unseren Vermieter wehren“, sagt Fehst von der Kiezinitiative am Rande der Kundgebung. Seit die Siedlung 2016 an die Adler Group verkauft wurde, habe es drei Mieterhöhungen gegeben. Und gleichzeitig sei die Siedlung immer mehr verkommen. „Doch wir wussten nicht, wie wir die Organisierung angehen sollten“, sagt Fehst. Da hätten das Kiezprojekt und DWE unterstützt. „Ohne die Unterstützung durch die Aktivist*innen hätten wir unsere Initiative nicht gründen können.“

Die Gründung der Mietinitiativen hätte noch einen zweiten Effekt, sagt Schorling. „Wir haben in unserer Gesellschaft nicht so viele Erfahrungen damit, uns gemeinsam und auf einer lokalen Ebene darüber Gedanken zu machen, wie wir eigentlich wohnen wollen.“ Die Organisation schaffe neben einer Vernetzung auch eine Gemeinschaft, sagt Schorling. „Die Initiativen funktionieren als ein Laboratorium. Auch dafür, wie nach einer möglichen Vergesellschaftung eine demokratische Kontrolle von Wohnraum aussehen könnte.“

In der Weißen Siedlung in Neukölln ist die Initiative auch nach der Kundgebung noch im Austausch, online und alle zwei Wochen auch bei einem Mietertreffen vor Ort. Der Austausch sei wichtig, sagt Fehst, denn bei vielen Nachbar*innen herrsche immer noch eine Unsicherheit. „Viele wissen nicht, was unsere Rechte als Mieter*innen sind oder sprechen nicht so gut Deutsch.“ Deshalb habe man Admins in den Chat-Gruppen erstellt, versuche, die Fragen gemeinsam zu beantworten. „Nach acht Monaten ist schon eine kleine Eigendymanik entstanden“, sagt Fehst.

Und mit der Organisation in der Weißen Siedlung sei noch etwas passiert, erzählt Fehst. Durch die Unterstützung der DWE seien Mieter*innen der Adler Group in anderen Häusern und Siedlungen auf die Kiezinitiative in Neukölln aufmerksam geworden. „Bei den anderen Adler-Häusern gibt es anscheinend ähnliche Probleme“, sagt Fehst. Man habe sich getroffen und ausgetauscht. „Und dann haben sich zwei weitere Miet-Initativen gegründet, die Westend Rebellen und die Mieter für Mieter in Spandau.“