Tagesspiegel Plus „Klauseln gegen Antisemitismus unwahrscheinlicher“ : In Berlins CDU wachsen Zweifel an der Verlässlichkeit der SPD

Zwist in der Berliner Koalition. Namhafte CDU-Abgeordnete fragen, ob mit der SPD eine Antisemitismusklausel in der Fördermittelvergabe überhaupt noch möglich ist.