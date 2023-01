Klebe-Jubiläum in Berlin „Letzte Generation“ will „in jede Stadt, jedes Dorf“

Festgeklebte Klimaaktivisten auf einsamen Brandenburger Dorfstraßen? Ab Februar nicht mehr auszuschließen. Die „Letzte Generation“ plant, ihre Aktionen in die Fläche zu verlagern. Ab dem 6. Februar soll der „friedliche Protest“ weg vom bisherigen Schwerpunkt Berlin auf die gesamte Bundesrepublik ausgeweitet werden, kündigten Sprecher der Umweltbewegung am Montagmittag in einer Pressekonferenz an.

