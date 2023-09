Kleine Antworten auf große Fragen Richard Kreutz träumt von einer Zukunft mit guten Zähnen

Was lieben Sie an Berlin?

Einfach in Jogginghose einkaufen zu gehen, ohne dass die Leute denken, einem sei der Lebenssinn abhandengekommen.

Was bereuen Sie?

Natürlich nichts! ;)

Was würden Sie noch mal genauso machen?

Bei großen Lebensentscheidungen aufs Bauchgefühl vertrauen.

Zur Person Richard Kreutz, 26, stammt ursprünglich aus Düsseldorf und studierte in Wien Schauspiel. Der Wahlberliner spielte unter anderem die Hauptrolle des Holger Martin in der „Bibi und Tina“-Serie sowie im Kinofilm „Bibi und Tina – einfach anders“. Ab dem 27. September ist Kreutz in der zweiten Staffel von „Hotel Mondial“ im ZDF zu sehen.

Was lesen Sie gerade?

Den Roman „Tyll“ von Daniel Kehlmann.

Wovon träumen Sie?

Dass ich auch noch in zehn Jahren bei der Prophylaxe von meinem Zahnarzt höre, es sei alles in Ordnung.

Was war Ihr erster Job?

Der erste bezahlte Job: Bei Oma und Opa auf die Leiter steigen und die Regenrinne reinigen.

Ausschlafen oder früh aufstehen?

An arbeitsfreien Tagen natürlich ausschlafen!

Currywurst oder Döner?

Schwierig. Als ich noch in Moabit wohnte, gabs den besten Gemüsedöner direkt um die Ecke, seit ich in Pankow wohne, ist es wohl wieder die Currywurst.