Eine junge Frau in Flowerpower-Hose steht neben einer Freundin in T-Shirt, Jeans und Turnschuhen. Ein Mann in Jogginghose läuft an ihnen vorbei, gefolgt von einer Frau im Hoodie. Eine Bar? Ein Hörsaal? Nein: Eine Aufführung des Staatsballetts im Mai 2023 – in der Berliner Staatsoper.