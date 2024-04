„Konnten uns nur durchlavieren“ Berlins Kältehilfe stieß im Winter erneut an ihre Grenzen

Die Versorgung obdachloser Menschen im Winter war in Berlin unverändert ein enormes Problem. Darauf weist LIGA Berlin hin, der Zusammenschluss von AWO, Caritas, Diakonie, DRK und Paritätischer Wohlfahrtsverband bei der Kältehilfe. „Der Platzmangel ist eklatant. Das Land zeigt guten Willen – aber die Verdrängung an den Stadtrand schreitet fort. Falls überhaupt brauchbare Immobilien gefunden werden“, schreibt die LIGA in einer Pressemitteilung.