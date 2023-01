Kontrolle in Berlin-Marzahn eskaliert Autofahrer fährt Ordnungsamtsmitarbeiter an

Ein Autofahrer hat am Montagnachmittag einen Ordnungsamtsmitarbeiter in Berlin-Marzahn verletzt. Laut erster Ermittlungen der Polizei bemerkte der 41-jährige Kontrolleur gegen 15.40 Uhr einen Wagen, der ordnungswidrig im Kreisverkehr auf der Franz-Stenzer-Straße nahe der Märkischen Allee hielt. Er sprach den Fahrer an und bat ihn um seine Personalien. Die soll der ebenfalls 41-Jährige verweigert und seinen Motor gestartet haben.

Nach Polizeiangaben fuhr er los, obwohl der Ordnungsamtsmitarbeiter vor seinem Fahrzeug stand. Der geriet auf die Motorhaube und musste sich am Scheibenwischer festhalten, um nicht herunterzufallen, hieß es weiter. Erst an der Kreuzung zur Märkischen Allee soll der Fahrer mit seinem VW angehalten haben, weil ein Transporter die Einfahrt auf die doppelspurige Straße versperrte.

Der Amtsmitarbeiter wurde am Knie verletzt und wollte sich selbst in ärztliche Behandlung begeben. Gegen den Autofahrer wurden Ermittlungen wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung, gefährlicher Körperverletzung und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und gleichstehende Personen eingeleitet. Einsatzkräfte beschlagnahmten außerdem seinen Führerschein. (Tsp)

