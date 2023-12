Körperliche Auseinandersetzung Palästina-Aktivisten besetzen Hörsaal der FU Berlin

Aktivist:innen der Gruppe „Students for Free Palestine“ haben an der Freien Universität Berlin am Donnerstagmorgen einen Hörsaal besetzt. Die Gruppe hatte das kurz zuvor auf Instagram angekündigt, die FU bestätigte die Besetzung auf Anfrage.

Bei dem Hörsaal handelt es sich um den Raum 1a in der Rost- und Silberlaube in Dahlem. Bisher sind laut FU wenige Studierende vor Ort. Nach Tagesspiegel-Informationen begann die Aktion gegen 11.45 Uhr. In dem großen Hörsaal waren ursprünglich reguläre Lehrveranstaltungen der FU für diesen Donnerstag geplant.

Jüdische Studierende reagieren fassungslos

Während der Besetzung soll es auch zu körperlichen Auseinandersetzungen zwischen pro-palästinensischen Akteuren und Studierenden der Universität gekommen sein, die versuchten, durch das Abreißen von Flyern und Plakaten die Besetzung zu unterbinden. Unter den FU-Studierenden waren auch mehrere jüdische Studierende, die fassungslos auf die Aktion reagierten.

Ich fühle mich nicht sicher an meiner Universität, wenn so etwas hier geduldet wird. Studentin der FU über die Aktion

„Ich fühle mich nicht sicher an meiner Universität, wenn so etwas hier geduldet wird“, sagte eine Studentin dem Tagesspiegel. Tatsächlich scheint die Unileitung aktuell keine Auflösung der Besetzung zu forcieren. Die Berliner Polizei ist mittlerweile mit mehreren Funkstreifenwagen vor Ort und erklärte Studierenden vor dem Hörsaal, dass die Entscheidung über eine mögliche Räumung des Hörsaals beim Präsidium der Freien Universität liegt.

Die Palästina-Gruppe hatte ihren ersten Post auf Instagram erst in der Nacht zu Donnerstag abgesetzt. Sie würden gegen „die einseitige Haltung der Universitätsleitung bei der Gewalt in Israel/Palästina“ protestieren, heißt es in dem auf Englisch verfassten Instagram-Post. Die Unileitung habe den politischen Diskurs erstickt, politische Botschaften zum Thema Palästina unterdrückt und würde vermeiden „den Täter dieser Katastrophe“ zu nennen – nämlich Israel.

Für den Donnerstag sind zahlreiche Vorträge und Diskussionen im Hörsaal angekündigt, etwa unter dem Titel: „German Guilt und Imperialismus: Wie bauen wir eine antiimperialistische Bewegung auf?“ Auf Plakaten und Postern vor dem Hörsaal werden Israels Militäraktionen in Gaza als „Genozid“. bezeichnet.