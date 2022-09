Kostenloses Musikfestival im Norden Berlins Die „Klangstraße“ zieht sich im Oktober quer durch Reinickendorf

Zum nunmehr achten Mal lädt Reinickendorf zum Musikfestival „Klangstraße“ ein, das in diesem Jahr am 7. Oktober stattfinden soll. Die quer durch den Ortsteil verlaufende Residenzstraße (kurz „Resi“) dient wie schon in den vorigen Ausgaben als Kulisse für das Event.

Die Besucherinnen und Besucher können bei freiem Eintritt von Konzert zu Konzert spazieren und dabei bis in die Abendstunden unterschiedlichste Musik von Rock, Pop über Folk, Chanson und Jazz, bis hin zu Klezmer oder Musik aus Lateinamerika, Afrika oder vom Balkan lauschen, heißt es in einer Pressemitteilung des Bezirksamts Reinickendorf.

Feierlich eröffnet wird die diesjährige Klangstraße um 15 Uhr in der [MA] Music Academy (Residenzstraße 39) vom „Florencia Dávalos Trio“. Die drei Musikerinnen auf Deutschlandtournee kokettieren durch ihr Programm „Argentinische Musik von Nord nach Süd“ und nehmen das Publikum mit auf eine Reise durch die musikalische Vielfalt ihres Heimatlandes. Nach einer halben Stunde zwischen Samba und Milonga findet dann noch bis 22 Uhr ein Programm aus 15 Interpret:innen statt, das sich über 27 Konzerte entlang der „Resi“ vom Franz-Neumann-Platz bis nach Alt-Reinickendorf erstreckt.

Das argentinische Florencia Dávalos Trio © Florencia Dávalos Trio

Mit von der Partie ist auch das Berliner Folk-Rock-Duo Hill & Ray, das mit einer Mischung aus Blues, Swing, Country, Rockabilly und Folk besticht. „Sie erzählen Geschichten von verhängnisvollen Stromausfällen, apokalyptischer Liebe oder der Suche nach sich selbst, die beim ersten Hören schon Ohrwürmer sind“, wirbt der Veranstalter Kirschendieb & Perlensucher Kulturprojekte auf der Festivalwebsite.

Ähnlich lebhaft soll es bei der Gruppe Taranta Djus zur Sache gehen, die Balkan, Klezmer und Gypsy mit Pizzica- und Tarantella-Musik verbindet. „Dieser musikalische Saft wird zur hochwirksamen Medizin – gegen herbstliche Depressionen und die Tanzwut nach dem Tarantelbiss“, sinniert die Band süffisant.

Schirmherrin der Veranstaltung ist die Bezirksstadträtin der Abteilung für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr Korinna Stephan (Grüne). Sie freue sich, dass die bei Bezirk und Performern beliebte Klangstraße wieder stattfindet. „Das Festival zeigt, was für ein großes Potential in der Residenzstraße steckt. Ich danke allen Beteiligten für die Organisation und dafür, der Residenzstraße mit viel Musik zu mehr Bekanntheit zu verhelfen“, so Stephan.

Das Festival beginnt am 7. Oktober um 15 Uhr in der Residenzstr. 39. Der Eintritt ist frei. Weitere Informationen unter klangstrasse-resi.de

