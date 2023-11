Krach ums Ausgehen in Prenzlauer Berg Berliner Anwohner fordern Schutz vor Kneipenlärm

Müssen Anwohner einer beliebten Gastro-Meile Lärm bis spät in die Nacht ertragen? Im Prinzip ja, meint das Bezirksamt. Diese Antwort gab es für Lars Nickel vergangene Woche auf der Bezirksverordnetenversammlung (BVV). Nickel lebt in der Oderberger Straße, die gemeinsam mit der benachbarten Kastanienallee einen Hotspot des Nachtlebens in Prenzlauer Berg bildet.