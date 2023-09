Kiezspaziergang in Prenzlauer Berg Auf den Spuren der DDR-Zeit

Es braucht schon ein wenig Fantasie, um sich vorzustellen, wie es damals war, wenn man diese wimmelnde Ecke besucht: Die Oderberger Straße, heute ein Touristenhotspot, war noch bis ins Jahr 89 eine Sackgasse, die an der Mauer endete. Die heutige U-Bahnlinie U2 hatte am Thälmann-Platz ihre Endstation und ein großer Teil der Altbauten wurde dem Verfall preisgegeben.

Der Wandel innerhalb der letzten dreißig Jahre ist immens: Straßen und U-Bahnhöfe tragen heute andere Namen als damals. Doch lassen sich viele Spuren der DDR-Zeit noch entdecken.

Am Mauerpark, 1985. Blick von Wedding nach Prenzlauer Berg. Von links nach rechts: die Eberswalder Straße, die Oderberger Straße, Schwedter Straße und die Bernauer Straße. © Imago

Bei einem Spaziergang durch den Kiez werden sie nachgezeichnet: So zeigt sich am Beispiel der Kulturbrauerei, wie Leerstand die Nutzung kultureller Freiräume ermöglichte. Der Kollwitzplatz dagegen, einst Epizentrum der Ost-Berliner Bohème, ist heute komplett durchgentrifiziert.

Der Spaziergang am Samstag, dem 2. September, um 15 Uhr beginnt am Museum in der Kulturbrauerei und endet am Kollwitzplatz. Die Teilnahme ist kostenlos, aber bitte vorher beim Informationsschalter im Museum anmelden. Wo: Kulturbrauerei, Schönhauser Allee 36. Wann: 2. September, 15 Uhr

