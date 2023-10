Kraft der Meditation „Was trägt, wenn alles zusammenbricht?“

Herr Reuter, 35 Jahre lang waren Sie Frauenarzt in Kreuzberg, nun sind Sie spiritueller Leiter des buddhistischen Zentrums Lotos-Vihara in Mitte. Wie ist das denn passiert?

Spiritualität war für mich schon wichtig, lange bevor ich Frauenarzt wurde. Als ich 15 war, erkrankte meine Mutter an Brustkrebs. Während ihrer Krankheit betete ich inbrünstig und bat, dass sie wieder gesund werden möge. Weil das nicht funktionierte, war ich ziemlich böse auf den „lieben Gott“. Welcher „liebe Gott“ lässt so etwas zu?