„Krieg und Inflation belasten viele Menschen immens“ Berliner Tafel packt 10.000 Lebensmitteltüten für Weihnachten

Die Berliner Tafel beliefert Hilfseinrichtungen der Stadt in der Weihnachtszeit mit 10.000 Extra-Lebensmitteltüten. „Der Krieg und die Inflation samt ihrer steigenden Energiekosten belasten viele Menschen immens“, hieß es in einer Mitteilung des Vereins am Donnerstag. Mit den Tüten sollten demnach Betroffene entlastet werden. Es ist bereits die dritte Lieferung dieser Art: Auch 2020 und 2021 seien um diese Zeit etwa 8000 Extratüten geliefert worden, sagte eine Sprecherin.

Die Berliner Tafel, die sich komplett über Spenden finanziert, unterstützt eigenen Angaben zufolge 400 soziale Einrichtungen wie Obdachlosenunterkünfte, Frauenhäuser, Kinder- und Jugendeinrichtungen. Von Anfang November bis Ende März kämen noch Einrichtungen der Kältehilfe hinzu. (dpa)

