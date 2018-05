Sie sind in fremde Wohnungen eingestiegen, klauten Schmuck, Technik und Kleider – und schickten das Diebesgut per Post 12.000 Kilometer um die Erde. Nun haben Ermittler aus Berlin und Brandenburg die Bande ausgehoben: Es handelt sich um drei Chilenen im Alter von 24 bis 37 Jahren. Gegen sie wird wegen schweren Bandendiebstahls ermittelt, sie sitzen in Brandenburg in Untersuchungshaft, ein Richter erließ Haftbefehl. Das teilte die Polizei Brandenburg am Mittwoch mit.

Bei Zugriff war Diebesgut zum Teil schon verpackt

Die Ermittler gehen davon aus, dass es sich um eine reisende Bande handelt, die auf Diebestour durch Europa war und vor allem in den Metropolenregionen für wenige Wochen Stopp machte. Einen festen Wohnsitz in Berlin hatten die Männer nicht. Sie sollen von Mitte April bis Mitte Mai in mindestens neun Einfamilienhäuser in Berlin und Brandenburg eingebrochen sein, drei in Berlin, sechs im Brandenburger Umland.

Die Gemeinsamen Ermittlungsgruppe Berlin-Brandenburg (GEG) bekam heraus, wo die Täter Unterschlupf gefunden hatten: In zwei Wohnungen in Wilmersdorf. Als die drei Chilenen vor einer Woche eine Wohnung verließen, schlugen die Ermittler zu. Bei der Durchsuchung stießen sie auch auf das Diebesgut. Das war teilweise bereits verpackt, um es per Paket nach Chile zu verschicken. Wie viele Pakete von der Bande aus Berlin bereits in die chilenische Heimat gesendet wurden, wird noch ermittelt.