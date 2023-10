Kriminologe über Kai Wegner in Görli-Debatte „Berlins Bürgermeister hat Fake News zur Park-Umzäunung verbreitet“

Herr Feltes, die Drogen- und Gewaltprobleme des Görlitzer Parks sind seit einer mutmaßlichen Gruppenvergewaltigung wieder Thema. Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU) will den Park einzäunen und nachts abschließen lassen. Was halten Sie davon?

Ich halte das für Symbolpolitik und bin strikt gegen dieses Projekt. Überall in Europa haben sich solche Versuche als Bumerang erwiesen. Herr Wegner will ein Zeichen setzen, ohne zu berücksichtigen, welche Risiken und Nebenwirkungen seine Maßnahmen hätten.