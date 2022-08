Drei Höfe sind schon dicht, im Laufe des Tages könnten weitere Deponien folgen: Das hat die BSR am Dienstag auf ihrer Webseite angekündigt. Grund ist die aktuelle Hitzewelle in Berlin. "In Fällen starker Hitze behalten wir uns vor, unsere Kundschaft und Beschäftigten vor starker Sonneneinstrahlung und hohen Temperaturen zu schützen", sagt Sprecher Stefan Harnisch dem Tagesspiegel. Auf den Höfen gebe es kaum Schatten, was mit einem hohen Gesundheitsrisiko für Menschen verbunden sei.

Derzeit sind die Recyclinghöfe Rahnsdorfer Straße (Mahlsdorf), Hegauer Weg (Zehlendorf) und Ilsenburger Straße (Charlottenburg) geschlossen – sollten die Temperaturen steigen, könnten weitere folgen. Ob eine Deponie schließt, hängt von Schatten und Baumbestand vor Ort ab, eine einheitliche Gradmarke gibt es nicht.

In diesem Sommer mussten die Höfe aufgrund der Hitzewellen schon mehrfach außerplanmäßig dichtmachen, bestätigt Harnisch. "Häufiger als in den Vorjahren." Über geschlossene Deponien informiert die BSR auf ihren Social-Media-Accounts. Wer doppelt sichergehen möchte, ruft vor dem Besuch bei der Service-Hotline an: 030/7592-4900.