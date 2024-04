Kunstparty in Berlins Bristol-Bar Eine Legende im Rohbau und vor dem Comeback

Mit herausgerissenen Teppichen ist die Bristol-Bar fast nicht wiederzuerkennen. Dabei hängen hier so große Erinnerungen in der Luft an die Prominenz aus West-Berliner Zeiten, allen voran natürlich Herbert von Karajan und Harald Juhnke, aber auch Sophia Loren saß hier und viele der Gäste, die an diesem Abend die Ausstellung von Melanie Voltz besuchen.

Auerbach-Geschäftsführer und TV-Gastspieler Jan Henrik Scheper-Stuke gibt eine Party für die Freundin. Deren Patentante Marianne Gaethgens ist auch dabei. Ihre Praxis hat die Gynäkologin aber schon lange abgegeben und auch ihr Zonta-Engagement zurückgefahren, um ihren Ruhestand zu genießen.

Abstrakte Gemälde in Blau und Gold

Großflächige abstrakte Gemälde mit viel Blau und Gold schmücken die Wände der Bar. Man möchte fast hoffen, dass sie hängen bleiben, wenn endlich neuer Glanz zurückkehrt in dieses Haus. General Manager Frank Ketterer hat immerhin positive Nachrichten. Das legendäre Kempinski-Eck, lange Berlins beliebtestes Boulevard-Restaurant, wird nun doch nicht verschachert an eine Modekette.

Dort ist ein neues Restaurant eingezogen und bereits in der Soft-Opening-Phase befindlich. Manche der hier Versammelten, darunter Designer Günther Stelly, Berlins ältester Hipster Günther Krabbenhöft, Autorin Sybille Zehle, Rennbahn-Besitzer Gerhard Schöningh, Rennclub-Managerin Tini Gräfin Rothkirch, Kunstexperte René Scharf und Hollywoods Anwältin Christiane Stützle werden wohl zurückkehren an diesen Ort, an dem so viel Berliner Bar-Geschichte geschrieben wurde.

An diesem Abend in der Pop-up-Galerie gibt es Kessler-Sekt zu trinken und Ostereier von Sawade als Vorgeschmack auf die Renaissance einer Berliner Institution. Zustande kam dieser Abend auf typisch berlinische Weise. Der Gastgeber wollte einer Freundin ein Entrée in Berlin verschaffen, saß bei der Berlinale zufällig neben dem General Manger vom Bristol.

Der kam auf die Baustelle in seinem Haus zu sprechen, und da unfertiges, werdendes ja zu den Berliner Essenzen gehört, wurde mit ein bisschen Kreativität das Event aus der Taufe gehoben.