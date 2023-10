Kurze Antworten auf große Fragen Sebastian Urzendowsky hätte gerne ein Instrument gelernt

Der Berliner Schauspieler Sebastian Urzendowsky ist bekannt als Max „Reinsteckefuchs“ aus „Babylon Berlin“, sowie als Vater von Christiane F. in der Amazon-Serie „Wir Kinder vom Bahnhof Zoo“. Hier antwortet er auf die großen Fragen des Lebens.

Was bereuen Sie?

Kein Instrument erlernt zu haben.

Was würden Sie noch mal genauso machen?

Meine Austauschzeit als Schüler in England und Frankreich.

Was lesen Sie gerade?

„Das schwarze Königreich“ von Szcztepan Twardoch.

Zur Person

Sebastian Urzendowsky wurde 1985 in Ost-Berlin geboren und stand bereits als Kind vor der Kamera und auf Theaterbühnen. Später studierte er an der Universität der Künste Schauspiel. Einem breiteren Publikum bekannt wurde er mit seiner Rolle im ARD-Film „Der Turm“ (nach Uwe Tellkamps Roman), für den er einen Bambi-Award bekam.

In letzter Zeit war er unter anderem in der Ferdinand-von-Schirach-Verfilmung „Glauben“ als junger Anwalt zu sehen, in dem Film „Oderbruch“ oder der TV-Mini-Serie „Der netteste Mensch der Welt“.