Tagesspiegel Plus Läden dürfen wieder Tische aufstellen : Berliner Bezirk Mitte hebt Sitzverbot vor Spätis auf

Spätverkaufsstellen in Mitte dürfen wieder Tische vor die Tür stellen – vorausgesetzt, sie haben eine Erlaubnis und stören keine Anwohner. In einem Jahr will der Bezirk Bilanz ziehen.