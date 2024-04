Lass doch mal durch Pfützen hüpfen Wechselhaftes Wetter in Berlin und Brandenburg

Ohne Regenschirm geht es am Wochenende nicht: Die Menschen in Berlin und Brandenburg erwartet wechselhaftes Wetter und immer wieder gibt es Regen. Der Freitag startet zunächst stark bewölkt, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Es gibt voraussichtlich Regen, der sich am Nachmittag und Abend zum Teil schauerartig verstärkt. Im Westen Brandenburgs und in Berlin kommt es vereinzelt zu Gewittern mit Graupelschauern. Die Höchstwerte liegen zwischen 8 und 11 Grad.