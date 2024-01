Leben, wenn der Tod naht Wie eine sterbenskranke Berlinerin sich ihre Träume erfüllt

Rückblickend war es einer dieser magischen Sommerabende in Berlin, an denen alles leicht und möglich erscheint. Wir saßen Mitte August 2020 in einer kleinen Tapas-Bar nahe dem Görlitzer Park, aßen Oliven, Croquetas und Käse und lachten viel. Wir hatten uns länger nicht gesehen, erzählten über das, was einmal war, und malten uns aus, was einmal sein könnte.