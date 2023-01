Lebendige Kiezbibliothek in Berlin-Schöneweide Wo Bücher sprechen können

Im Nachbarschaftshaus Villa Offensiv in der Hasselwerderstraße befindet sich eine Bibliothek der ganz besonderen Art. Anstelle von Buchrücken, Papierseiten und Lesebändchen haben die Bücher hier Arme und Beine und können sprechen: „Die Lebendige Kiezbibliothek“ in Schöneweide besteht ausschließlich aus Menschen. „Anstatt dass man sich ein Buch ausleiht, leiht man sich hier einen Menschen aus und dieser Mensch erzählt dann seine oder ihre Lebensgeschichte“, erzählt Hichem Maafi, der das Projekt koordiniert.

Die Idee für diese ungewöhnliche Bibliothek stammt aus Dänemark. Im Jahr 2000 hatte die Jugendorganisation „Stoppt Gewalt!“ auf dem Roskilde Festival die erste Veranstaltung organisiert. Vereine in anderen Ländern übernahmen das Konzept, auch in Treptow-Köpenick fand es Anklang. 2020 begannen Hichem Maafi und sein Team von InteraXion (offensiv’91 e.V.) deshalb die Suche nach Ehrenamtlichen, die Lust hätten, ihre Geschichte zu erzählen. Im November 2021 fand die erste Veranstaltung der lebendigen Kiezbibliothek in der Villa Offensiv statt.

Menschen mit Migrationshintergrund

Der Schwerpunkt der Bibliothek liegt dabei auf Menschen mit Migrationshintergrund, Fluchterfahrung oder ostdeutscher Biographie. Natürlich können auch Menschen mit „Westhintergrund“ ein Buch werden, aber ich finde, dass es gewisse Parallelen gibt zwischen Menschen mit Ostbiographie und Menschen mit Migrationserfahrung“, sagt Maafi.

Die „Bücher“ stammen aus verschiedenen Altersgruppen und Lebenshintergründen, sie haben jeweils 45 Minuten Zeit, ihre Geschichte zu erzählen. Danach wechseln die „Leser“ zum nächsten Buch. In Workshops zu Storytelling lernen die Erzählerinnen und Erzähler zuvor, wie sie dabei am besten vorgehen.

Es geht uns darum, die Menschen aus der Nachbarschaft zusammenzubringen, damit sie sich kennenlernen und Vorurteile abbauen Hichem Maafi koordiniert die Lebendige Kiezbibliothek

Die Rückmeldungen bei den stets gut besuchten Veranstaltungen, so Maafi, seien durchweg positiv. „Es geht uns darum, die Menschen aus der Nachbarschaft zusammenzubringen, damit sie sich kennenlernen und Vorurteile abbauen“, erzählt er. „Ich denke es ist interessant zu hören, was andere erlebt haben, wie sie sozialisiert wurden und welche Hindernisse sie auf ihrem Weg bewältigt haben.“ Das sei besonders spannend bei Menschen, die nicht aus derselben Sphäre kommen und die man im Alltag vielleicht nicht kennengelernt hätte.

Für die kommenden Monate sind bereits mehrere Veranstaltungen der lebendigen Bibliothek geplant, auch an anderen Orten im Bezirk. Wer Lust hat, sich eines der „Bücher“ auszuleihen oder selbst eines zu werden, findet alle Informationen auf der Webseite des Vereins. Hichem Maafi: „Ich bin überzeugt, dass jeder Mensch eine interessante Geschichte zu erzählen hat. Jeder könnte ein Buch sein.“

