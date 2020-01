Eigentlich sollte alles besser werden: Die SPD-Fraktion hatte von ihrer Bildungssenatorin Sandra Scheeres verlangt, die Quereinsteiger gerechter zu verteilen. Jetzt stellt sich heraus: Die Belastung ausgerechnet von Schulen in sozialen Brennpunkten durch einen besonders hohen Anteil nicht ausgebildeter Lehrer stieg erneut. Erstmals gibt es sieben Schulen, die mehr als 30 Prozent Quereinsteiger im Kollegium haben.

Dies belegen neue Zahlen, die der Abgeordnete Joschka Langenbrinck (SPD) erfragt hat. Sie liegen dem Tagesspiegel exklusiv vor. Angesichts der fortschreitenden Entmischung der Kollegien kündigte die Bildungsverwaltung am Wochenende auf Anfrage ein neues „Konzept zur Verteilungsgerechtigkeit“ an.

Während es im Schuljahr 2018/19 noch 27 Schulen gab, an denen über 20 Prozent Quereinsteiger unterrichten, sind es aktuell 45. Von 170 auf 200 stieg zudem die Summe der Schulen, die eine Quereinsteigerquote von über zehn Prozent aufweisen. In diesen Zahlen sind noch nicht einmal die so genannten rund 1000 Seiteneinsteiger enthalten: Dabei handelt es sich um Lehrer, denen nicht nur die didaktische Ausbildung sondern auch das Studium eines regulären Schulfachs fehlt.

Rund 140 Pensionäre helfen aus

Neuerdings werden auch Studenten als Seiteneinsteiger bezeichnet, die parallel zum Lehramt-Masterstudium unterrichten: An diesem Programm „Unterrichten statt kellnern“ nehmen aktuell knapp 90 Masterstudierende teil (2018/19: 120). Außerdem unterrichten rund 140 pensionierte Lehrkräfte (2018/19: 156), um die besonders gravierenden Lücken in den Mangelfächern auszugleichen

Der Lehrermangel führt zu allerlei Verlegenheitslösungen. Eine davon ist die Einstellung tausender Quereinsteiger. Foto: dpa

Scheeres hatte bereits im Vorjahr versucht, die zusätzlich eingestelten Quereinsteiger besser zu verteilen. Zu diesem Zweck wurden die Schulen, die nur ausgebildete Lehrer beschäftigen, dazu verpflichtet, bei Neueinstellungen mindestens einen Quereinsteiger aufzunehmen. Es gab sofort Proteste: In Einzelfällen drohten ausgebildete Junglehrer damit, in andere Bundesländer zu wechseln, wenn sie wegen der neuen Vorgabe nicht an ihre Wunschschule kommen sollten.

Noch gibt es Schulen ohne Quereinsteiger

Dennoch konnte die Bildungsverwaltung jetzt verkünden, dass die Zahl der Schulen ohne einen einzigen Quereinsteiger von 140 auf 100 gesenkt wurde. Allerdings ist unklar, inwieweit dieser Fakt nicht einfach nur dem allgemein steigenden Lehrermangel geschuldet ist.

Die Anteil der voll ausgebildeten Lehrer an den Neueinstellungen ist auf rund 60 Prozent gesunken.

Im Sommer 2019 fingen knapp 1100 reguläre Lehrer an, 710 Quereinsteiger sowie 940 Seiteneinsteiger.

Der Anteil der Quereinsteiger ist von Schulform zu Schulform unterschiedlich.

Aktuell sind von 2170 Quereinsteigern 1300 (60 Prozent) an Grundschulen tätig.

Die Förderschulen haben den niedrigsten Quereinsteigeranteil (3,8 Prozent) gefolgt von den Gymnasien (5,4 Prozent).

Der höchste Anteil: 36 Prozent

Daher sind es auch ausnahmslos Grundschulen, die jetzt die Marke von 30 Prozent Quereinsteigern überspringen mussten: Hinter der Weddinger Gottfried-Röhl-Schule mit 36 Prozent folgen die Carl-Bolle-Schule (Moabit), die Hermann-Schulz-Schule (Reinickendorf), die Schule am Sandwerder (Friedrichshain), die Schule am Hasenhegerweg (Neukölln), die Christoph-Ruden-Schule (Buckow) und die Schule im Ostseekarree (Lichtenberg).

Langenbrinck machte die Ungleichverteilung publik

Noch ist keine Tendenzwende absehbar, zumal die Schülerzahlen weiter steigen und der Lehrermangel anhält. Langenbrinck gibt sich daher nicht mit den bisherigen kleinen Schritten bei der Lehrerverteilung zufrieden: Ihm geht es vor allem darum, die Ballung der Quereinsteiger in Regionen wie Neukölln, Marzahn, Lichtenberg oder Mitte abzumildern. Um diese Ballung zu belegen, hatte er seit dem Schuljahr 2017/18 durchgesetzt, dass die Bildungsverwaltung die Zahlen nennen muss: Seither ist die Lage Schule für Schule belegt.

Forderung nach einer Quotenregelung

Angesichts der fortschreitenden Entmischung der Kollegien forderte Langenbrinck am Wochenende, den Einsatz des Lehrpersonals an Schulen „noch stärker zu steuern“. Es gehe um „Chancengleichheit für alle Schüler und alle Kieze“. Auch die Forscher der Universität Potsdam und der Bertelsmann Stiftung Dirk Richter und Dirk Zorn hatten 2019 gefordert, stärker zu steuern: Die Bildungsverwaltung solle regulär ausgebildete Lehrer Schulen „zuweisen“ und es nicht bei dezentralen Castings belassen. Zudem votierten sie für eine „Quotenregelung“, bei der festgelegt wird, „wie viele Quereinsteiger maximal an einer Schule unterrichten dürfen“.

Mehr zum Thema Zwischen Himmel und Hölle Quereinsteiger ins Lehramt berichten aus Berlins Schulalltag

Ob Scheeres diese Vorschläge in ihrem neuen „Konzept zur Verteilungsgerechtigkeit“ aufgreift, war nicht zu erfahren.