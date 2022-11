„Letzte Generation“ am BER Landebahn gesperrt – Klimaaktivisten im Sicherheitsbereich des Flughafens

Klimademonstranten der „Letzten Generation“ sind in den nicht öffentlichen Bereich des Hauptstadtflughafens BER eingedrungen. Das bestätigte die Bundespolizei auf Nachfrage am Donnerstagabend. Demnach sei eine Landebahn des Airports gesperrt worden. Nach Angaben der Polizei Berlin befänden sich zwei Aktivisten im Sicherheitsbereich des Flughafens.

Wie ein Flughafensprecher sagte, seien Personen am nördlichen Ende des Flughafens in den Sicherheitsbereich eingedrungen. Polizei und Sicherheitspersonal seien vor Ort. Der Flugbetrieb sei jedoch nicht beeinträchtigt. Demnach befänden sich die Aktivisten auf einem sogenannten Taxiway, also einer Zufahrtsstraße für Luftfahrzeuge, recht nah am alten Flughafen Schönefeld. Der Abstand zum tatsächlichen Flugbetrieb sei so groß, dass es keine Beeinträchtigungen gebe.

Die Aktivisten streamten die Aktion live bei Twitter. Dort war zu sehen, wie sie kurz nach 16 Uhr einen Zaun durchknipsten und auf das Flughafengelände gingen. Anschließend hielten sie Banner in die Kamera und erklärten ihre Motive. Es war auch zu sehen, wie sich Aktivisten mutmaßlich am Boden festklebten. Etwa zehn Minuten nach Beginn der Aktion war im Livestream Blaulicht zu erkennen, wenig später waren auch Polizisten zu hören. (Tsp/dpa)

