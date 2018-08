Was gibt es Neues in der Cit-West? Cay Dobberke berichtet heute wie jeden Freitag aus Charlottenburg-Wilmersdorf unter anderem über folgende Themen:

+++ Umgebauter Steinplatz neben der Hardenbergstraße wird mit Kunstaktion eröffnet +++ Gedächtniskirche legt Konzept für Sanierungen und zusätzliche Nutzungen der Bauten vor +++ Bühne frei in der Ersatzspielstätte: Komödie am Kurfürstendamm probt für die erste Saison im Schillertheater +++ Graffiti-Workshops für Kinder und Erwachsene in der alten Reemtsma-Zigarettenfabrik +++ Bürgerverein baut das interkulturelle „Haus der Nachbarschaft“ für Flüchtlinge und Berliner am Volkspark Wilmersdorf aus +++ Ordnungsamt vs. Familienbetrieb: Warum die schlesische Backstube Hutzelmann während ihrer Renovierung nicht auf der Wilmersdorfer Straße verkaufen darf +++

