Aus STEGLITZ-ZEHLENDORF berichtet Boris Buchholz über: +++ Neues zur MUF am Dahlemer Weg +++ Prozession auf der Schlossstraße: Sonntag werden die neuen Glocken der Matthäusgemeinde „eingeholt“ +++ Es floppt weiter: aktualisierte Radwege-Negativ-Liste +++

Hier sind die PANKOW- Themen von Christian Hönicke: +++ Industriebrache ohne Ausweg: Zwei verschenkte Hektar mitten in Pankow +++ Mauerfall in der BBC: Wie eine Frau aus Prenzlauer Berger zur Queen wurde +++ Blankenburg: Asbest-Kasernen abgerissen +++ Motocross und Hundejagd: „Rechtsfreier Raum“ in Karow?

Und aus FRIEDRICHSHAIN-KREUZBERG berichtet Corinna von Bodisco: +++ Nachbarschaft: Kinder- und Jugendzirkus Cabuwazi kämpft für mehr Räume in Kreuzberg +++ Hochkonjunktur der kratzenden Türme: Neuer Büro-Tower an der Warschauer Brücke +++ Kreuzberg will es besser machen als Schöneberg: Begegnungszone Bergmannstraße … aber wer begegnet sich da eigentlich?

