Live 165.000 Ja-Stimmen fehlten : Sechs von zwölf Berliner Bezirke stimmten für Klima-Volksentscheid

51 Prozent stimmten am Sonntag in Berlin für die Gesetzesänderung, 48,6 Prozent dagegen. Trotz der Mehrheit scheitert das Vorhaben an zu wenig abgegebenen Ja-Stimmen.