„2045 ist viel zu spät“ : Berliner Mieterverein setzt sich für mehr Tempo beim Klimaschutz ein

51 Prozent stimmten am Sonntag in Berlin für die Gesetzesänderung, 48,6 Prozent dagegen. Trotz der Mehrheit scheitert das Vorhaben an zu wenig abgegebenen Ja-Stimmen.