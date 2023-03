Live „Berlin 2030 klimaneutral“ : Volksentscheid scheitert an 25-Prozent-Hürde – Giffey bekräftigt ambitionierte Klimaziele

51 Prozent stimmten am Sonntag in Berlin für die Gesetzesänderung, 48,6 Prozent dagegen. Trotz der Mehrheit scheitert das Vorhaben an zu wenig abgegebenen Ja-Stimmen.