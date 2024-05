Liveblog zum 1. Mai in Berlin 30 Festnahmen bei Demonstrationen – ein Polizist durch Biss verletzt

Nach einer vergleichsweise ruhigen Walpurgnisnacht haben am 1. Mai mehrere Zehntausend Menschen in Berlin friedlich demonstriert. An den drei größten Protestveranstaltungen beteiligten sich insgesamt rund 30.000 Menschen. Allein an der Demonstration des Deutschen Gewerkschaftsbunds am Vormittag nahmen mehr als 14.000 Menschen teil. Der Satire-Demo „My Gruni“ in Grunewald schlossen sich rund 4000 Menschen an.

Am Abend lag der Fokus auf der Revolutionären 1. Mai-Demonstration in Kreuzberg und Neukölln. Vor Beginn der Demonstration hatte die Polizei bereits mehrere mutmaßliche Steindepots entdeckt. Die Demo mit rund 12.000 Menschen ging allerdings „ohne größere Vorkommnisse“ zu Ende. Wir haben die Ereignisse im Newsblog begleitet.

Der 1. Mai in Berlin