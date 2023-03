Volksentscheid „Berlin klimaneutral 2030“ Elf Prozent Wahlbeteiligung bis Mittag in Berlin

Soll Berlin schon 2030 statt 2045 klimaneutral werden? Bei einem Volksentscheid ist die Bevölkerung am Sonntag dazu aufgerufen, über ein entsprechendes Gesetz abzustimmen – auch wenn Fachleute die Umsetzung für unmöglich halten. Prominente Künstler wie Element of Crime und Annett Louisan warben am Sonnabend bei einem „Klima-Konzert“ vor dem Brandenburger Tor für das Anliegen. Tausende Zuhörer wurden erwartet, die Polizei zählte zu Spitzenzeiten maximal 1200. Die Veranstalter sprachen in einer Mitteilung von „7-8000 Berliner:innen“, die die Kundgebung „im Durchlauf“ besucht hätten.

Zur Startseite