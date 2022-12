Logistik-Spezialist aus Berlin Warehousing1 ist das Start-up hinter vielen Online-Shops

Ein lichtdurchflutetes Büro im Kreuzberger Hinterhof, mit Dachterrasse und Balkonen, entspricht nicht unbedingt dem Bild, das man von einer deutschen Logistikfirma hat. Diese Unternehmen sitzen zumeist in grauen Gewerbegebieten am Stadtrand. Das Start-up Warehousing1 ist da anders. Aber es ist mit seinem Geschäftsmodell äußerst erfolgreich in einem Geschäftsfeld, das den meisten Verbraucher:innen unbekannt ist, obwohl es bei Online-Einkäufen regelmäßig nutzen.

Wer als Unternehmerin oder Unternehmer im Internet Waren verkauft, braucht gut organisierte Lagerräume und einen schnellen Versand. Warehousing1 ist eine Softwareschmiede, die das gewährleisten will, indem sie Onlinehändler mit Logistikprofis zusammenbringt.

Diese Logistiker sind Unternehmen, die sehr gut funktionieren Fabian Sedlmayr, Mitgründer von Warehousing1

Der Markt sei stark fragmentiert, sagt der Geschäftsführer und Mitgründer Fabian Sedlmayr. Neben großen Playern wie DHL oder Dachser gebe es viele kleine und mittlere Anbieter.

„Diese Logistiker sind Unternehmen, die sehr gut funktionieren.“ In ihrem operativen Geschäft seien sie absolute Profis. Dennoch fehle ihnen oftmals der Zugang zu umsatzstarken Geschäftskunden aus dem E-Commerce, dem Onlinehandel. Dabei liege gerade in diesem Bereich die „Zukunft der Logistik“, meint Sedlmayr.

Webshops werden an Lagerlogistik angeschlossen

Erfolgreiche Internethändler suchten händeringend nach Praxislösungen. Doch es sei buchstäblich ein weiter Weg von den Büros und Co-Working-Spaces in den Innenbezirken der Großstädte zu den mittelständischen Logistikprofis. Letztere seien zumeist in den ländlichen Gegenden anzutreffen, schon allein aufgrund ihres enormen Platzbedarfs und der notwendigen Anbindung an Autobahnen und andere Verkehrswege.

Warehouse1 soll eine „Schnittstelle“ sein zwischen den Mittelständlern und den E-Commerce-Start-ups, sagt Sedlmayr. Das bedeutet in der Praxis, dass der Webshop eines Onlinehändlers mit dem Lagermanagement eines Logistikzentrums verbunden wird.

Fabian Sedlmayr ist einer der Gründer des Start-ups Warehousing1. © Warehousing1

Die Produkte, die auf der Website des einen zum Verkauf stehen, werden im Logistikzentrum des anderen eingelagert. Geht eine Bestellung ein, wird sie direkt an den Logistiker weitergeleitet.

Der kommissioniert und verpackt die Lieferung, um sie dann mittels eines Paketdienstleisters an die Endkundin oder den Endkunden zu verschicken. Und zwar so schnell wie möglich.

1000 Standorte von Partnerunternehmen kann die Firma europaweit vermitteln.

Eigene Lagerflächen betreibt Warehousing1 allerdings nicht. Das Start-up greift auf die Kapazitäten angeschlossener Partnerunternehmen zurück. Sedlmayr zufolge sind das etwa 1000 Standorte in Europa. Warehousing1 finanziert sich aus Gebühren, die diese Partner für den Zugang zu Geschäftskunden zahlen, den ihnen das Netzwerk bietet.

Die Zentrale des Logistik-Start-ups Warehousing1 befindet sich in Kreuzberg. © Warehousing1

Die Onlinehändler zahlen indes Abonnement-Gebühren für die Nutzung der Software an Warehousing1. Dieses Vertriebsmodell, das auf der Cloud-Technologie basiert, nennt sich Software as a Service (SaaS). Es ist in vielen Branchen international erfolgreich und wird von der Unternehmensberatung McKinsey als Markt mit erheblichem Wachstumspotenzial eingestuft.

Sedlmayr sagt, für die Online-Händler sei es eine große Erleichterung, die Logistiksparte auszulagern, weil sie sich dadurch ganz auf das Vermarkten ihrer Ware und den Aufbau von Marken konzentrieren können. Die jungen Unternehmen müssen lediglich die Rechnungen der Logistikpartner zahlen.

IT-Spezialisten in Indien und Argentinien

Gleichzeitig soll es für die Logistikfirmen von Vorteil sein, eine Software als Dienstleistung nutzen zu können, weil sie so keine eigenen IT-Spezialist:innen einstellen müssten. Diese Fachkräfte sind schwer zu finden, auch auf dem globalen Arbeitsmarkt, gerade für Mittelständler in ländlichen Gegenden.

40 Beschäftigte des Start-ups arbeiten in der Berliner Zentrale von Warehousing1, doch 20 weitere sitzen in Indien und Argentinien. Um 24 Stunden am Tag eine funktionierende Software bereitzustellen, beschäftigt das Start-up Teams in anderen Zeitzonen. Die können aufgrund der Zeitverschiebung die Nachtschicht in Deutschland während ihrer regulären Arbeitszeit abdecken.

Im kommenden Jahr will Sedlmayr die Software von Warehousing1 auch unabhängig von der Logistikdienstleistung anbieten. Dann sollen Webshopbetreiber auch die Möglichkeit haben, mit einer App zum Beispiel ihre Warenwirtschaft zu organisieren, ohne gleich Produkte in einem Partnerlager einlagern zu müssen.

Das Konzept überzeugte auch Schenker Ventures. Der Risikokapitalgeber von DB Schenker, der Logistiktochter der Deutschen Bahn, investierte im April in das Berliner Start-up.

Das Modell sei grundsätzlich auch auf andere Märkte übertragbar, sagt Sedlmayr. Als langfristiges Ziel peile Warehousing1 die Marktführerschaft in Europa an. Doch bisher sei das Unternehmen in kleinen Schritten gewachsen.

In dieser Strategie sieht sich der Geschäftsführer bestätigt. Denn im Gegensatz zu anderen Start-ups muss Warehousing1 in der aktuell schwierigen Situation auf dem Finanzmarkt nicht um Anschlussfinanzierungen von Investoren bangen.

