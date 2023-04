Berliner SPD-Bildungsexpertin Maja Lasić „Es ist an der Zeit, dass jemand anderes Verantwortung trägt“

Maja Lasić hat politisch eine wechselhafte Zeit hinter sich. Nach fünf Jahren als Bildungsexpertin der SPD-Fraktion verpasste sie bei der Wahl 2021 den Einzug ins Abgeordnetenhaus und unterrichtete dann als Quereinsteigerin an der Ernst-Reuter-Schule in Wedding, bis sie im Oktober 2022 in Mitte zur Bildungsstadträtin gewählt wurde. Bei der Wiederholungswahl gewann die promovierte Biochemikerin ein Mandat, legte ihr Amt in Mitte nieder und gehörte zu den Fachleuten, die mit der CDU die Koalitionsvereinbarung verhandelten. Ein Gespräch über das, was als Nächstes kommt.