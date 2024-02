Makler packt aus Fünf Experten-Tipps, um an eine Wohnung in Berlin zu kommen

Achim Amann kennt die Sorgen und Nöte der Wohnungssuchenden in Berlin – er kennt aber auch die Gegenseite. Seit 17 Jahren ist er in Berlin als Makler und Hausverwalter im Mietmarkt tätig. „Wenn ein Inserat online geht, haben wir in den ersten fünf Minuten 150 Anfragen“. Dem Tagesspiegel hat er verraten, wer gute Chancen auf eine Wohnung hat, welche Tipps er Wohnungssuchenden mitgeben kann – und wie auch Normalverdiener in Berlin glücklich werden können.

Achim Amann ist Geschäftsführer von Black Label Immobilien und stellvertretender Vorsitzender des Immobilienverbandes Deutschland Berlin-Brandenburg. Seit 17 Jahren vermietet und verkauft Amann Wohnungen in Berlin. Den deutschen Mietmarkt bezeichnet er als den „weltweit am härtesten regulierten“.