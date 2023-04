Mann, Anfang 50, wohnt im Außenbezirk Das ist der typische Berliner SPD-Genosse

Er hatte es in der Hand, ob Berlin zum ersten Mal seit 2001 eine CDU-geführte schwarz-rote Koalition bekommt. Wer ist er? Der typische SPD-Genosse. Am Sonntag wird verkündet, wie die SPD-Basis sich entschieden und ob sie dem Koalitionsvertrag mit den Christdemokraten zugestimmt hat. Höchste Zeit also, sich die Berliner SPD-Mitglieder einmal genau anzugucken.