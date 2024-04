Mann in Marzahn nur knapp verfehlt Unbekannte werfen Metallstangen aus Hochhaus

Unbekannte haben am Samstagabend in Berlin-Marzahn Metallstangen aus einem Hochhaus geworfen und einen 46-Jährigen nur knapp verfehlt. Der Mann war mit seinem Rollstuhl am Hintereingang des Hauses unterwegs, als die Metallstangen neben ihm aufschlugen, wie die Polizei Berlin am Sonntag mitteilte. Er blieb unverletzt.