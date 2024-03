Mann war bereits „länger tot“ Wohnungsbrand in Berlin – Polizei findet leblosen Mieter

Bei einem Brand in Charlottenburg-Wilmersdorf ist in der vergangenen Nacht ein toter Mann entdeckt worden. Das sagte die Berliner Polizei am Samstag dem Tagesspiegel auf Nachfrage. Zunächst hatte die „B.Z.“ berichtet.

Der 70-jährige Mieter der Wohnung in der Goebelstraße war allerdings nicht im Zusammenhang mit dem Wohnungsbrand gestorben. „Er war wohl länger tot“, sagte eine Polizeisprecherin am Samstagnachmittag. Die Polizei ermittele.

Das Feuer war im Wohnhaus in Charlottenburg-Nord der Sprecherin zufolge gegen 23.45 Uhr ausgebrochen. Als Ursache vermutet die Polizei einen technischen Defekt. Die alarmierten Rettungskräfte konnten den Senioren nur noch tot bergen.